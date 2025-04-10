"Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ", - приводит "Чемпионат" слова Григорьянца.
Напомним, нападающему "Ростова" Алексею Сутормину была показана прямая красная карточка в матче 23-го тура РПЛ против московского "Спартака" (0:3) за грубый фол на вингере Маркиньосе. Футболист был удален с поля после просмотра ВАР на 45+4 минуте первого тайма.
Форвард "Ростова" Сутормин дисквалифицирован на две игры по итогам матча со "Спартаком"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о сроках дисквалификации вингера "Ростова" Алексея Сутормина по итогам 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"