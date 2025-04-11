«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», — заявил Мостовой «СЭ».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.
Мостовой: готов принять должность спортивного директора клуба РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой выразил готовность рассмотреть предложение о работе в роли спортивного директора одного из клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"