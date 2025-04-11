«Не понимаю, почему многие ждали легкое чемпионство «Зенита» в этом сезоне. Разве они в прошлом году легко выиграли? Столетие и трансферы? А разве «Зенит» не каждый год покупал футболистов? И «Спартак» усилился. Видно же, что в течение года особой игры у «Зенита» нет. А трансферы у них были всегда, и многие из них удачные. Тот же Луис Энрике — серьезный футболист.
Но ничего неожиданного в промежуточном третьем месте «Зенита» нет. То, что у них игровые проблемы, очевидно всем. Хотя с составом и мотивацией проблем нет. Но есть же конкуренты. Если ты где-то даешь слабину, то тут же подтянутся «Краснодар» и «Спартак». И ЦСКА списывать нельзя. Есть, кому подпирать «Зенит», — заявил Писарев Sport24.
«Зенит» является победителем Российской Премьер-лиги уже шесть сезонов подряд. Однако в прошлом году они смогли завоевать золотые медали лишь в последнем туре, победив «Ростов» со счётом 2:1.
В зимнее трансферное окно «Зенит» сделал одну из самых дорогих покупок в этом сезоне, подписав бразильского вингера Луиса Энрике за 33 миллиона евро.
После 23 туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. У «Спартака», который идёт на втором месте, такое же количество очков, но он опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям. На первом месте находится «Краснодар», который набрал 52 очка.
Писарев: не понимаю, почему многие ждали легкое чемпионство "Зенита" в этом сезоне
Тренер сборной России Николай Писарев высказал мнение о борьбе за чемпионство в РПЛ и текущем положении «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"