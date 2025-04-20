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Черчесов: ЦСКА ещё в борьбе за медали, но чемпионство — под вопросом

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Я думаю, ЦСКА остается в медальной гонке. Многие теряют очки. Бороться за чемпионство армейцам уже тяжело… Хотя они сыграют против «Краснодара» в 28?м туре и могут отыграть часть отставания. Что касается недовольства Николича после матча против «Крыльев», то он мог намекать на пенальти, который могли назначить в ворота самарцев при игре рукой у Солдатенкова», — отметил Черчесов «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и с 48 очками занимает четвёртое место. В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На втором месте располагается «Зенит» с 53 очками. Третье место занимает «Спартак», который имеет в своём активе 50 очков.

Следующий матч ЦСКА проведёт 26 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в матче со «Спартаком».

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