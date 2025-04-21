«Я очень счастлив в «Рубине» — люди меня здесь любят, относятся с уважением. Об уходе летом из клуба я не думаю.
Что касается Хорватии, то я не задумываюсь о возвращении туда сейчас, но в один день я хочу вернуться в «Риеку» — этот клуб сделал меня футболистом, только благодаря этой команде я играю в России. Я точно вернусь в «Риеку» в будущем», — отметил Ходжа «РБ Спорт».
Велдин Ходжа присоединился к «Рубину» в сентябре 2024 года, перейдя из хорватской «Риеки» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл 22 матча, забив 2 гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, 22-летний полузащитник оценивается в 3 миллиона евро.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 25 туров, заработав 36 очков.
Ходжа: однажды я вернусь в "Риеку", но сейчас счастлив в "Рубине"
Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа признался, что мечтает вернуться в родную «Риеку», но пока сосредоточен на выступлениях за казанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"