Мойзес - о предстоящем матче со "Спартаком": подойдем во всеоружии к этой игре

- Конечно, это дерби, совершенно отдельно взятый матч. Понятно, что обе команды воспринимают этот матч как суперважный, как суперфинал. Подойдем во всеоружии к этой игре. В субботу нам предстоит суперклассико, мы приложим все силы для победы, настроены исключительно на положительный результат, - сказал Мойзес.
Напомним, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1), ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей.
На данный момент команда Марко Николича занимает четвертую строчку, набрав 48 очков в 25 матчах. В следующем туре - дерби со "Спартаком". Встреча состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена".
Источник: "СЭ"