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Мойзес - о предстоящем матче со "Спартаком": подойдем во всеоружии к этой игре

Защитник "армейцев" Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" в рамках 26 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Конечно, это дерби, совершенно отдельно взятый матч. Понятно, что обе команды воспринимают этот матч как суперважный, как суперфинал. Подойдем во всеоружии к этой игре. В субботу нам предстоит суперклассико, мы приложим все силы для победы, настроены исключительно на положительный результат, - сказал Мойзес.

Напомним, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1), ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей.

На данный момент команда Марко Николича занимает четвертую строчку, набрав 48 очков в 25 матчах. В следующем туре - дерби со "Спартаком". Встреча состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена".


Источник: "СЭ"

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