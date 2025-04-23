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Андреев: у "Оренбурга" хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге

Бывший генеральный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился мнением о шансах команды сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- У "Оренбурга" хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо, - сказал Андреев "СЭ".


Напомним, в предыдущий выходные команда Владимира Слишковича в домашнем матче 25 тура РПЛ обыграла махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1.



На данный момент "Оренбург" занимает 15-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 17 очков в 25 матчах. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится 27 апреля в 16:00.

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