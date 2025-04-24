Сметанин: вся Россия будет болеть за "Динамо" в матче против "Зенита"

«Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита».
Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не «Зенит». Год назад, например, много раз слышал от болельщиков «Спартака» и других команд: болеем за «Динамо», лишь бы не «Зенит» стал первым. А сейчас «Динамо» едва ли не последняя серьезная преграда на пути «Зенита» к золоту, дальше у них соперники послабее. «Спартаку» и ЦСКА — как и «Краснодару», конечно — очень выгодно, чтобы «Зенит» оступился», — заявил Сметанин «СЭ».
Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» прошел 10 августа. Встреча состоялась на домашнем стадионе петербуржцев «Газпром Арена», и сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Единственным гол в матче забил Максим Глушенков.
После 25 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Динамо» располагается на пятом месте, имея 46 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Динамо» и «Зенитом». Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».