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"Я не Кашпировский или Нострадамус". Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал борьбу за золотые медали в чемпионате России.
Фото: МатчТВ
- "Краснодар" будет ощущать давление. Предстоящий тур в какой-то степени может стать определяющим в чемпионской гонке. У "Краснодара" впереди ряд тяжёлых матчей, потому что тот же "Оренбург" начал набирать очки и цепляться изо всех сил. Допускаю, что "Краснодар" может дрогнуть и в итоге пропустить "Зенит" вперёд. Любая осечка сейчас сыграет определяющую роль. Я не Кашпировский или Нострадамус, но, думаю, борьба будет до последнего тура, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

"Краснодар" лидирует в чемпионской гонке Российской премьер-лиги, набрав 55 очков в 25 матчах. В 26 туре РПЛ чёрно-зелёные сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", игра пройдёт 25 апреля.

На 2 очка от "Краснодара" отстаёт петербургский "Зенит", при этом у сине-бело-голубых имеется преимущество по личным встречам (0:2, 4:1), которое сработает в случае равенства очков у соперников по чемпионской гонке. 26 апреля в рамках 26 тура чемпионата России петербуржцы встретятся на выезде с московским "Динамо".

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