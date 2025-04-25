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Зубко — о гегемонии "Зенита" : "Спартаку" тоже не все радовались, когда они выигрывали все подряд

Экс-нападающий «Зенита» Денис Зубко поделился своим мнением на доминирование петербуржцев в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
— Понимаете тех, кто устал от гегемонии «Зенита»?

— А в чемпионате Франции постоянно побеждал «ПСЖ». «Зенит» эти годы был более стабильным, поэтому и выигрывал золото. Давайте вспомним, когда «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Кому-то это тоже не нравилось, а футболисты «Спартака», конечно, рады этому. Ни один футболист не скажет, что ему неприятно выигрывать, — заявил Зубко «Чемпионату».

Последние шесть сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году сине-бело-голубые смогли выиграть золотые медали только в последнем туре, обыграв «Ростов» со счётом 2:1.

«Зенит» и «Спартак» — единственные клубы, которые выигрывали РПЛ 10 раз. Если в этом году кто-то из них станет чемпионом, то он будет единоличным лидером по количеству чемпионств в РПЛ.

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