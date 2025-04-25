«Лично я ставлю на «Зенит». «Спартак» проигрывает Махачкале, о чем тут говорить? «Краснодар» серьезной игры не показывает, когда выходит на сильного соперника. Остались еще ЦСКА и «Динамо». У ЦСКА, вроде, игра хорошая и тренер отличный, но им не хватает глубины состава. Я желаю «Зениту» победы, потому что они показывают интересную игру. У них футбол динамичный, современный и очень активный», — заявил Смородская «СЭ».
В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На втором месте располагается «Зенит» с 53 очками. Третье место занимает «Спартак», который имеет в своём активе 50 очков. До конца чемпионата осталось пять туров.
26 апреля состоится матч между «Динамо» и «Зенитом». Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».
Смородская: желаю "Зениту" победы в чемпионате — у них современный и активный футбол
Бывшая глава «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о претендентах на золото РПЛ в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"