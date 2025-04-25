"У красно-белых слабая оборона. Если сравнить защиту с обороной, например, ЦСКА, то пара Игорь Дивеев — Виллиан Роша, на мой взгляд, это вообще сильнейший дуэт центральных защитников, и они на порядок сильнее, чем их коллеги в "Спартаке". Такого слабого состава футболистов в защите у "Спартака" давненько не было, я считаю, что усиления требуют все четыре позиции", - приводит слова Черданцева "Российская газета".
На текущий сезон в заявке московского "Спартака" числятся следующие защитники: Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Миенти Абена, Олег Рябчук, Рикарду Мангаш, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич. Всего за 25 тура в сезоне-2024/25 РПЛ "Спартак" пропустил 21 гол - лучше данный показатель лишь у трёх команд: "Зенит" (16), ЦСКА (17), "Краснодар" (18).
В ближайшем туре "Спартак" 26 апреля на своём поле сыграет против ЦСКА. Начало встречи - 19:30 по московскому времени.
Черданцев: такого слабого состава футболистов в защите у "Спартака" давненько не было
Спортивный журналист Георгий Черданцев поделился своим мнением о линии обороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"