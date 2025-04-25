"Возвращение Промеса? Промес — сбитый летчик. Он уже не усилит ни один топ-клуб РПЛ и не нужен нашему чемпионату прежде всего из-за своих проблем с законом. Лига потерпит имиджевый удар в случае его возвращения", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Нидерландский нападающий Квинси Промес выступал в Российской Премьер-Лиге в составе московского "Спартака" на протяжении 2014-2018 гг. и 2021-2024 гг.
С февраля 2024 года голландец пребывает на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где местные власти задержали его из-за запроса прокуратуры Амстердама об экстрадиции футболиста на родину - там против него суд вынес два обвинительных приговора по уголовным делам и приговорил к нескольким годам тюремного заключения.
"Он не нужен РПЛ". Смородская назвала Промеса "сбитым летчиком"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в чемпионат России нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"