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"Он не нужен РПЛ". Смородская назвала Промеса "сбитым летчиком"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в чемпионат России нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Возвращение Промеса? Промес — сбитый летчик. Он уже не усилит ни один топ-клуб РПЛ и не нужен нашему чемпионату прежде всего из-за своих проблем с законом. Лига потерпит имиджевый удар в случае его возвращения", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Нидерландский нападающий Квинси Промес выступал в Российской Премьер-Лиге в составе московского "Спартака" на протяжении 2014-2018 гг. и 2021-2024 гг.

С февраля 2024 года голландец пребывает на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где местные власти задержали его из-за запроса прокуратуры Амстердама об экстрадиции футболиста на родину - там против него суд вынес два обвинительных приговора по уголовным делам и приговорил к нескольким годам тюремного заключения.

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