"Сборная в Минске сыграет на новом стадионе", - передает "РИА Новости" слова Митрофанова.
Контрольный матч сборной России против национальной команды Белоруссии состоится 10 июня.
Напомним, ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что 6 июня команда Валерия Карпина примет на своем поле в "Лужниках" сборную Нигерии.
Матч сборных России и Белоруссии пройдет на новом стадионе в Минске
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, где состоится товарищеский матч между командами России и Белоруссии.
Фото: сборная России