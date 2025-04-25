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Матч сборных России и Белоруссии пройдет на новом стадионе в Минске

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, где состоится товарищеский матч между командами России и Белоруссии.
Фото: сборная России
"Сборная в Минске сыграет на новом стадионе", - передает "РИА Новости" слова Митрофанова.

Контрольный матч сборной России против национальной команды Белоруссии состоится 10 июня.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что 6 июня команда Валерия Карпина примет на своем поле в "Лужниках" сборную Нигерии.

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