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Баранник: вероятно, у Сильянова остались чувства к ЦСКА и он хочет вернуться в родной клуб

Бывший спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о заинтересованности ЦСКА в услугах защитника "железнодорожников" Александра Сильянова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Логично, что ЦСКА хочет купить своего воспитанника. Возвращение воспитанника — это хорошая история. Вероятно, у Сильянова остались чувства к этой команде и он хочет вернуться в родной клуб. Если за него спорят несколько ведущих клубов РПЛ, то у него есть определённые качества. Ещё важный фактор, что он способен играть на многих позициях в обороне, его можно использовать в разных местах. Сильянов — универсал защитного дела", — приводит слова Баранника Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский ЦСКА рассматривает правого защитника столичного "Локомотива" Александра Сильянова в качестве возможного усиления в рамках предстоящего летнего трансферного окна.

Действующий контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Сильянов принял участие в 32 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол, отдать 1 голевую передачу, получить 2 жёлтые карточки.

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