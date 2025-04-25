"Логично, что ЦСКА хочет купить своего воспитанника. Возвращение воспитанника — это хорошая история. Вероятно, у Сильянова остались чувства к этой команде и он хочет вернуться в родной клуб. Если за него спорят несколько ведущих клубов РПЛ, то у него есть определённые качества. Ещё важный фактор, что он способен играть на многих позициях в обороне, его можно использовать в разных местах. Сильянов — универсал защитного дела", — приводит слова Баранника Legalbet.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский ЦСКА рассматривает правого защитника столичного "Локомотива" Александра Сильянова в качестве возможного усиления в рамках предстоящего летнего трансферного окна.
Действующий контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Сильянов принял участие в 32 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол, отдать 1 голевую передачу, получить 2 жёлтые карточки.
Баранник: вероятно, у Сильянова остались чувства к ЦСКА и он хочет вернуться в родной клуб
Бывший спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о заинтересованности ЦСКА в услугах защитника "железнодорожников" Александра Сильянова.
Фото: ФК "Локомотив"