Тренер "Динамо" Биджиев - о поражении "Краснодару": мы недовольны результатом

"Понятно, что ощущения от матча двоякие. Конечно, мы недовольны результатом, тем более когда могли сравнять на последней минуте. С другой стороны, характер и та борьба, которая была показана на поле нашими ребятами, заслуживает уважения. Я думаю, что нам теперь важно с таким же настроем, с такой самоотдачей готовиться к следующим матчам", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" 25 апреля на своем поле проводило матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Краснодаром" и потерпело поражение со счётом 2:3. При этом хозяева упустили шанс сравнять счет - в компенсированное время в ворота гостей был назначен пенальти, но вратарь "быков" Агкацев смог отбить удар Агаларова.
После этого матча у дагестанского клуба в активе осталось 27 очков, которые позволяют команде Хасанби Биджиеа занимать десятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Динамо" предстоит выезд в Самару, где 2 мая состоится матч с тольяттинским "Акроном" - начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.