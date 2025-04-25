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Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал о состоянии здоровья Агкацева

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Палец у него сломанный, есть маленький шанс, что это вывих. Если перелом — будет сложнее", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

На 90+10-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром" вратарь гостей Станислав Агкацев сумел отбить удар форварда "Динамо" Гамида Агаларова с 11-метровой точки, что позволило "быкам" довести матч до победного завершения со счётом 3:2. Однако после указанного эпизода голкипер "Краснодар" получил травму левого мизинца.

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