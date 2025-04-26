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Сёмин - о матче "Динамо" - "Зенит": это был равный матч с небольшим преимуществом по моментам у "Динамо"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о матче 26 тура РПЛ между "Динамо" и "Зенитом" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, это был равный матч с небольшим преимуществом по моментам у "Динамо". Конечно, они должны были забивать. Забей Гладышев эти два мяча, ситуация могла быть совсем другой. Последние четыре тура будут очень интересны, – сказал Сёмин Metaratings.ru.

Матч между московским "Динамо" и "Зенитом" завершился со счетом 1:1. Гостей вывел вперед Педро, но Ярослав Гладышев сравнял и установил окончательный счет.

На данный момент "Зенит" располагается на второй строчке с 54 очками. Следующий матч - дома 4 мая с "Пари НН".

Команда Марцела Лички осталась на пятом месте, имея в своем активе 47 баллов. В следующем туре бело-голубые встретятся с "Крыльями Советов" на выезде 5 мая.

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