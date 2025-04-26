Ветеран "Спартака" Ловчев: я совершенно не расстроен поражению от ЦСКА

"Я совершенно не расстроен, потому что играли-то хорошо. Играли, старались, переломили ход матча. Да, допустили ошибку. Но любой ошибается. А зрелище было хорошее", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 26 апреля на своём поле в рамках 26-го тура Российской Премеьр-Лиги сезона-2024/25 принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1.
Благодаря этому результату ЦСКА набрал 51 очко и в турнирной таблице, поднявшись на третье место, обошёл красно-белых, у которых в активе осталось 50 очков.