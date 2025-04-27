- Непривычно смотреть футбол с трибуны. Состояние хорошее, все на позитиве. Соскучился по футболу. В матче с "Зенитом" было много моментов у Гладика, много не реализовал. Но он молодец — старается, много уже назабивал, - сказал Константин ТАСС.
Напомним, в матче 19 тура с "Ростовом" (1:1) Константин получил травму крестообразной связки колена. 6 марта игрок был успешно прооперирован в Мюнхене. Недавно агент игрока заявил, что, возможно, уже после майских праздников Тюкавин начнет тренировки с мячом.
26 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" 1:1 в рамках 26 тура РПЛ. В составе бело-голубых отличился Ярослав Гладышев.
На данный момент команда Марцела Лички занимает пятую строчку в чемпионате, имея в своем активе 47 очков в 26 матчах. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Крыльями Советов". Встреча состоится 5 мая.
Тюкавин: Непривычно смотреть футбол с трибуны. Соскучился по футболу
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о своем желании вернуться на футбольное поле после травмы.
Фото: официальный сайт РПЛ