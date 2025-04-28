"Макс находится в больнице в Казани. В скором времени он будет прооперирован. У него закрытый перелом со смещением. Сейчас он находится на обезболивающих. Нужно подождать три дня, чтобы спал отёк, и уже потом можно будет оперировать", - передает сообщение пресс-службы "Чемпионат".
Дзиов сломал голень в концовке первого тайма игры с "Рубином" в Казани, в стыке с игроком хозяев Ильей Рожковым. Футболиста увезли с поля на электрокаре. После матча защитнику воронежцев диагностировали перелом левой голени со смещением отломков, восстановление может занять более полугода.
"Факел" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в 26 сыгранных турах. От зоны стыков команды из Воронежа отделяет восемь очков.
Защитнику "Факела" Дзиову сделают операцию в Казани из-за перелома голени
Защитник "Факела" Макс Дзиов остался в Казани, где ему сделают операцию после перелома голени, сообщили в пресс-службе воронежского клуба.
Фото: ФК "Факел"