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Игнашевич оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ и Кубке России

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался о шансах армейской команды на победу в Премьер-лиге и Кубке России в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чемпионство, думаю, уже нет. Многое упущено. За кубок, конечно, ещё могут побороться", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".

ЦСКА после 26-го тура поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" армейцы отстают на семь очков. При этом команде Марко Николича предстоит сыграть очный поединок с краснодарцами.

В Кубке России красно-синие вышли в финал, где в двухматчевом противостоянии сразятся с питерским "Зенитом" за право выйти в Суперфинал турнира.

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