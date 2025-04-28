"Чемпионство, думаю, уже нет. Многое упущено. За кубок, конечно, ещё могут побороться", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".
ЦСКА после 26-го тура поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" армейцы отстают на семь очков. При этом команде Марко Николича предстоит сыграть очный поединок с краснодарцами.
В Кубке России красно-синие вышли в финал, где в двухматчевом противостоянии сразятся с питерским "Зенитом" за право выйти в Суперфинал турнира.
Игнашевич оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ и Кубке России
Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался о шансах армейской команды на победу в Премьер-лиге и Кубке России в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА