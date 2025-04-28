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Матчи 33-го тура Первой лиги пройдут в стиле "Эль Ну Погодико"

Игры 33-го тура Первой лиги пройдут в тематическом стиле "Эль Ну Погодико" в совместной акции ФНЛ с киностудией "Союзмультфильм".
Фото: ФК "Балтика"
"Эль Ну Погодико" — это новый уровень взаимодействия спорта и культуры. Мы уверены, что противостояние Волка и Зайца добавит матчам особого азарта и зрелищности, а специальные активации сделают тур по-настоящему незабываемым", - сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций ФНЛ Денис Солодков.

В рамках тематических матчей предусмотрены различные активности и развлечения для болельщиков. Также популярные герои мультфильма "Ну, погоди" Волк и Заяц будут появляться в трансляциях игр.

Встречи 33-го тура Первой лиги запланированы к проведению с 17 по 19 мая.

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