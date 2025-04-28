"Видел момент с Дзиовом. К сожалению, очень серьезная травма. У Максима был хороший сезон, но теперь он пропустит от 6 до 8 месяцев", - сказал Панотсопулос "Спорт-Экспрессу".
В воскресенье, 27 апреля, Дзиов получил перелом левой голени в матче с "Рубином" (1:2). В концовке первого тайма защитник пошел в неудачный стык с игроком казанцев Ильей Рожковым. В понедельник в пресс-службе "Факела" сообщили, что футболиста готовят к операции в Казани.
Агент защитника "Факела" Дзиова предположил, что футболист может больше не сыграть в 2025 году из-за травмы
Футбольный агент Панагиотис Панотсопулос, представляющий интересы защитника "Факела" Макса Дзиова заявил, что срок восстановления игрока может занять весь 2025 год.
Фото: ФК "Факел"