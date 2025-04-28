- Была игра двух абсолютно равных команд с преимуществом "Спартака", особенно в первом тайме. Но результат дерби справедлив при всей драматичности. Результат справедлив только потому, что "Спартак" не наиграл на победу. Да, могли не уступить, но никак не победить. "Армейцы" были вознаграждены за дисциплинированность. ЦСКА пришлось играть непривычный матч: много защищались, сражались на своей половине поля, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА прошёл на московской "Лукойл Арене" 26 апреля и завершился победой красно-синих со счётом 2:1. ЦСКА владел мячом 35% против 65% у "Спартака" по статистике РУСТАТ и нанёс 10 ударов по воротам (4 в створ, 0,92 xG) при 11 (3 в створ, 1,49 xG) у красно-белых.
Благодаря этой победе команда сербского главного тренера Марко Николича на 1 очко опередила "Спартак" в турнирной таблице и вышла на третье место, набрав 51 очко в 26 матчах с отставанием в 7 очков от лидирующего "Краснодара".
Непомнящий: результат дерби справедлив, "Спартак" не наиграл на победу над ЦСКА
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал итоги матча 26 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА