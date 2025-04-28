Попов: игра "Краснодара" точно не чемпионская - "Зенит" играет лучше

"Шанс догнать есть всегда. Другое дело, что у "Зенита" он минимальный. Игра "Краснодара" мне абсолютно не нравится, это точно не чемпионская игра. Лучше всех играет "Зенит", как ни крути. Другое дело, что он сам совершил ошибки, пенять может только на себя, если не станет чемпионом. По игре и по всему, "Зенит" – лучше всех", - приводит слова Попова Metaratings.
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который к этому набрал 58 очков. На второй строчке с 4-очковым отставанием от "быков" располагается действующий многократный чемпион страны петербургский "Зенит".
В следующем туре "Краснодар" 3 мая на своем поле сыграет против казанского "Рубина", а "Зенит" 4 мая у себя дома примет нижегородский "Пари НН".