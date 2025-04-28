"Наверняка, если они придут в тандеме, деньжат [руководство клуба – прим. ред.] чуть-чуть подсыпят. При большом желании "РЖД" найдет чуть-чуть денег под тренера, которого выберет условно Белозеров. Условно, 10-20 миллионов могут найти", - сказал Гурцкая в эфире интернет-шоу "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае признания руководством московского "Локомотива" текущего сезона неудачным Борис Ротенберг-младший может быть назначен на должность генерального директора футбольного клуб. А он, по информации журналистов, хотел бы видеть на посту главного тренера "железнодорожников" Станислава Черчесова.
На данный момент генеральным директором "Локомотива" является Владимир Леонченко, а главным тренером команды - Михаил Галактионов.
После 26-го тура РПЛ красно-зеленые имеют в своем активе 45 очков, с которыми занимают шестое место в турнирной таблице.
Гурцкая: если в "Локомотив" придут Ротенберг и Черчесов, "РЖД" чуть-чуть подсыпят им деньжат
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном назначении гендиректором "Локомотива" Бориса Ротенберга-младшего и наставником команды Станислава Черчесова.
Фото: YouTube-канал "Nobel"