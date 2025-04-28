"Батраков проводит феноменальный сезон, но я уверен, что он больше будет не в состоянии такого повторить. Он не сбавляет, но такого просто не бывает. Он сейчас отдает и забивает", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 33 официальных матчах, в которых ему удалось забить 14 голов и отдать партнерам по команде 10 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста, чей контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27, в 9 миллионов евро.
Пятибратов: Батраков будет не в состоянии повторить такой феноменальный сезон
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о результативности полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"