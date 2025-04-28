«Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство после поражения от ЦСКА? Эта тема закрыта еще после игры с махачкалинским «Динамо». Команда, которая борется за чемпионство, не может себе позволить проигрывать такие домашние матчи. Это была непростительная потеря очков. О каком чемпионстве идет речь? Они проигрывают «Краснодару» восемь очков. Чтобы обойти «Краснодар» по дополнительным показателям, «Спартаку» нужно выиграть четыре матча, а «Краснодару» — два проиграть и один сыграть вничью. В это верится с трудом», —заявил Черданцев «Матч ТВ».
За последние три тура «Спартак» потерпел два поражения и одержал одну победу: сначала красно-белые проиграли махачкалинскому «Динамо», а затем совершили волевую победу над «Акроном». Однако в следующем матче подопечные Деяна Станковича вновь уступили ЦСКА с счетом 1:2.
До конца сезона осталось четыре игры. «Спартаку» предстоят матчи с «Факелом», московским «Динамо», «Крыльями Советов» и в заключительном туре — с «Химками».
Сейчас, после 26 туров, «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. Лидирует «Краснодар» с 58 очками.
Черданцев: о каком чемпионстве "Спартака" идет речь? Тема закрыта после игры с махачкалинским "Динамо"
Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что московский клуб уже упустил возможность побороться за золото в этом сезоне.
Фото: ФК ЦСКА