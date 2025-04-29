Сообщается, что такой вариант рассматривает глава департамента развития молодёжного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг-младший, который, в свою очередь, претендует по итогам текущего сезона на пост генерального директора "железнодорожников".
Гильерме был игроком московского "Локомотива" с 2007 по 2024 год. В феврале 2025 года бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры.
После 26-го тура чемпионата России "Локомотив" имеет в своем активе 45 очков, с которыми команда Михаила Галактионова располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Гильерме может занять пост спортивного директора "Локомотива"
По информации СМИ, бывший многолетний вратарь московского "Локомотива" Гильерме может занять пост спортивного директора футбольного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"