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Гильерме может занять пост спортивного директора "Локомотива"

По информации СМИ, бывший многолетний вратарь московского "Локомотива" Гильерме может занять пост спортивного директора футбольного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что такой вариант рассматривает глава департамента развития молодёжного футбола "Локомотива" Борис Ротенберг-младший, который, в свою очередь, претендует по итогам текущего сезона на пост генерального директора "железнодорожников".

Гильерме был игроком московского "Локомотива" с 2007 по 2024 год. В феврале 2025 года бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры.

После 26-го тура чемпионата России "Локомотив" имеет в своем активе 45 очков, с которыми команда Михаила Галактионова располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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