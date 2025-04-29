"Я бы не стал называть этот сезон для "Зенита" провальным. Честно говоря, тут другие подтянулись: ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" с приходом Станковича. Чемпионат стал поровнее. Это не "Зенит" сдулся, а другие команды прибавили. Для питерцев в этом сезоне роковым моментом стали два поражения подряд: от "Акрона" и "Крыльев Советов", - приводит слова Сафонова "СЭ".
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своём активе имеет 58 очков. На второй строчке располагается действующий многократный чемпион страны петербургский "Зенит", который за 26 матчей набрал 54 очка. Далее в таблице идут московские ЦСКА (51 очко) и "Спартак" (50 очков).
В ближайшем туре "Краснодар" дома сыграет против казанского "Рубина", "Зенит" на своём поле встретится с нижегородским "Пари НН", ЦСКА отправится в гости к грозненскому "Ахмату", а "Спартак" - к воронежскому "Факелу".
Агент Сафонов: "Зенит" не сдулся, это другие команды прибавили
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление петербургского "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"