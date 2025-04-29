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Спортивный директор "Локомотива" Ульянов может заменить Ари в "Торпедо"

По информации СМИ, спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов является одним из кандидатов на аналогичный пост в столичное "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "автозаводцев" приняло решение завершить сотрудничество с Ари, который был назначен спортивным директором футбольного клуба 3 декабря 2024 года. После 30-го тура Первой лиги чёрно-белые имеют в активе 55 очков и занимают второе место в таблице.

В то же время в "Локомотиве" по итогам сезона также возможна смена менеджерского состава. Так, на место генерального директора претендует Борис Ротенберг-младший, который, по информации журналистов, хочет видеть на посту спортивного директора экс-голкипера "железнодорожников" Гильерме. После 26-го тура РПЛ красно-зелёные имеют в активе 45 очков и занимают шестое место в таблице.

Источник: Legalbet

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