Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "автозаводцев" приняло решение завершить сотрудничество с Ари, который был назначен спортивным директором футбольного клуба 3 декабря 2024 года. После 30-го тура Первой лиги чёрно-белые имеют в активе 55 очков и занимают второе место в таблице.
В то же время в "Локомотиве" по итогам сезона также возможна смена менеджерского состава. Так, на место генерального директора претендует Борис Ротенберг-младший, который, по информации журналистов, хочет видеть на посту спортивного директора экс-голкипера "железнодорожников" Гильерме. После 26-го тура РПЛ красно-зелёные имеют в активе 45 очков и занимают шестое место в таблице.
Источник: Legalbet
Спортивный директор "Локомотива" Ульянов может заменить Ари в "Торпедо"
По информации СМИ, спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов является одним из кандидатов на аналогичный пост в столичное "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"