"Предполагал, что "Спартак" минимально выиграет или что будет ничья. Но "Спартак" с "Динамо" должны были сидеть дома и смотреть полуфинал Кубка России по телевизору. Однако формат позволяет играть такие матчи. Благодаря регламенту Кубка России мы смотрим на команды, которые должны были сидеть дома, но в итоге проходят дальше", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли друг с другом 29 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Благодаря этой победе команда Деяна Станковича пробилась в финал Пути регионов, где сыграет против победителя другой полуфинальной пары: "Локомотив" - "Ростов". Бело-голубые, в свою очередь, прекратили своё участие в турнире.
Мостовой: "Спартак" с "Динамо" должны были смотреть полуфинал Кубка России по телевизору
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о московском дерби "Спартак" - "Динамо" в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"