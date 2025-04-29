"Хочу поблагодарить своих ребят, им было непросто быстро восстановиться психологически и физически после игры с ЦСКА. Сегодня мы сыграли блестяще, приходилось терпеть, было очень сложно, но мы бились через усталость, настоящие герои. На поле была настоящая команда, 11 львов, которые бились за одну общую цель", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с Деяном Станковичем 29 апреля на своём поле провёл матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с московским "Динамо". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Таким образом, "Спартак" пробился в финал Пути регионов, который состоится в период с 13 по 15 мая. В матче за выход в Суперфинал Кубка России красно-белые встретятся с победителем другой полуфинальной пары: "Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону).
Станкович - о победе "Спартака" над "Динамо": на поле было 11 львов, которые бились за общую цель
Главный тренер московского "Спартака" дал комментарий после победы своей команды в матче Кубка России с московским "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"