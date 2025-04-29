"Станкович провел хорошую работу с того момента, как приехал в "Спартак". Но наша цель — побеждать во всех матчах. На данный момент это невозможно. Но в целом я доволен вкладом, который внес он и тренерский штаб", - приводит слова Кахигао "Матч ТВ".
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Сообщалось, что его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Под руководством его тренерского штаба "Спартак" в Российской Премьер-Лиге в 26 матчах набрал 50 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, а в Кубке России - пробился в финал Пути регионов.
Спортивный директор "Спартака" Кахигао оценил работу Станковича на посту главного тренера
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао рассказал, насколько доволен работой главного тренера московского клуба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"