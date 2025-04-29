"Такие матчи особенные везде, как и в России. К сожалению, мы не смогли выиграть. Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть, заслуживали большего. Я обычно не люблю говорить про судейство, но пенальти, который не был назначен в эпизоде с Маркиньосом, повлиял на исход встречи. Это был очевидный пенальти. Никто мне не докажет, что фола не было. Команды боролись, такие детали влияют на результат", - приводит слова Кахигао "Матч ТВ".
Московский "Спартак" и ЦСКА играли друг с другом в минувшую субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "армейского" клуба со счётом 2:1.
Упомянутый эпизод случился на 51-й минуте встречи, когда вингер "Спартака" Маркиньос упал после единоборства с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым в штрафной площади "армейцев". Главный судья матча Кирилл Левников даже после просмотра повтора эпизода на мониторе не увидел оснований для назначения пенальти.
Кахигао: пенальти, не назначенный за фол на Маркиньосе, повлиял на исход матча "Спартак" – ЦСКА
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао рассказал о своих впечатлениях от матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"