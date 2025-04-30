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Кобелев: не хотел бы, чтобы на место Лички в "Динамо" пришёл спартаковец

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о возможной отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Что касается возможной отставки Лички, я этим не занимаюсь. Об этом нам скажет руководство клуба. Однако я бы очень не хотел, чтобы в "Динамо" на место Лички, при такой неплохой игре и негативном результате, пришёл один из спартаковцев", - приводит слова Кобелева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что контракт главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички не будет продлён в случае невыполнения бело-голубыми задачи на сезон - попадания в топ-3 чемпионата России или победы в Кубке России. Накануне "Динамо", проиграв московскому "Спартаку", прекратили своё участие в Кубке России. В Российской Премьер-Лиге после 26-го тура команда Марцела Лички с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице (отставание от третьего места за 4 тура до конца сезона составляет 4 очка).

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера "Динамо" в случае отставки Лички назывался бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Карпин.

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