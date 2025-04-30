Сообщается, что первый раунд переговоров прошел успешно и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.
Напомним, Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" в мае 2024 года. Под руководством его тренерского штаба красно-белые в сезоне-2024/25 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 50 очков, которые позволяют команде сейчас занимать четвёртое место в турнирной таблице.
Кроме того, "Спартак" продолжает принимать участие в Кубке России: команда пробилась в финал Пути регионов, где в период с 13 по 15 мая ей предстоит встреча с победителем матча "Локомотив" - "Ростов".
Источник: "РБК Спорт"
"РБК Спорт": "Спартак" и Станкович начали переговоры по новому контракту
По информации СМИ, московский "Спартак" и главный тренер команды Деян Станкович начали переговоры по новому контракту.
Фото: ФК "Спартак"