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"РБК Спорт": "Спартак" и Станкович начали переговоры по новому контракту

По информации СМИ, московский "Спартак" и главный тренер команды Деян Станкович начали переговоры по новому контракту.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что первый раунд переговоров прошел успешно и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.

Напомним, Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" в мае 2024 года. Под руководством его тренерского штаба красно-белые в сезоне-2024/25 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 50 очков, которые позволяют команде сейчас занимать четвёртое место в турнирной таблице.

Кроме того, "Спартак" продолжает принимать участие в Кубке России: команда пробилась в финал Пути регионов, где в период с 13 по 15 мая ей предстоит встреча с победителем матча "Локомотив" - "Ростов".

Источник: "РБК Спорт"

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