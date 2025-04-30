Сообщается, что один из клубов Российской Премьер-Лиги заинтересован в услугах 27-летнего футболиста. При этом бело-голубые готовы в ближайшее летнее трансферное окно рассмотреть предложения других клубов по игроку.
Денис Макаров является игроком московского "Динамо" с августа 2021 года. Действующий контракт вингера с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллион евро.
В текущем сезоне на счету Макарова 18 появлений на поле в официальных матчах, 3 забитых гола, 5 отданных голевых передач, 2 полученные желтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Динамо" готово расстаться с Макаровым в летнее трансферное окно
По информации СМИ, правый вингер московского "Динамо" Денис Макаров может продолжить карьеру в другом российском клубе.
Фото: ФК "Динамо" Москва