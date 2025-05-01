«Для «Локомотива» этот сезон провален. Самое главное, что беспокоит, — тренерский штаб не сумел подготовить команду ко второй части сезона. Сложилось ощущение, что футболисты не играли вместе. Они выходят и не знают, что делать. Это вина тренеров. Думаю, команде нужно делать кадровые перестановки. Леонченко совсем не подходит на роль генерального директора, а также надо смотреть на тренерский штаб. Смена тренера назрела — «Локомотив» превратился в команду-середняк», — заявил Наумов «Чемпионату».
Отметим, что вчера, 30 апреля, состоялся матч между московским «Локомотивом» и «Ростовом» на стадионе «РЖД Арена» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона2024/25. Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 2:0. Таким образом, «Локомотив» прекратил свое выступление в Кубке России в текущем сезоне.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива» с ноября 2022 года. За это время под его руководством клуб провел 94 матча, в которых «Локомотив» одержал 51 победу, 20 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.
После 26 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.
Наумов: "Локомотив" превратился в команду-середняк, пора менять тренера
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"