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Источник: "Спартак" начал обсуждать новый контракт с Бабичем

«Спартак» приступил к обсуждению нового контракта с 29-летним сербским центральным защитником Срджаном Бабичем.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Metaratings, действующее соглашение футболиста истекает 30 июня 2026 года, однако стороны уже начали рассматривать возможные условия продления сотрудничества.

Срджан Бабич играет за «Спартак» с августа 2023 года, перейдя из «Альмерии» за 5 миллионов евро. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.

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