- Вообще не держу зла на Рожкова. Это же просто игровой момент. Тем более что он мне написал слова поддержки. Дружелюбно пообщались. Вообще ни капли злости у меня на него нет. Я прекрасно к нему отношусь, - сказал Макс корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, в матче 26 тура РПЛ между "Рубином" и "Факелом" произошло столкновение между игроком казанцев Ильей Рожковым и воронежцев Максом Дзиовым, в результате которого второй сломал ногу и был прооперирован. В текущем сезоне Макс Дзиов провел 23 матча во всех турнирах за воронежскую команду.
На данный момент "Факел" занимает 16-ю строчку в РПЛ с 15 очками. Следующий матч воронежцев состоится 4 мая на своем стадионе со "Спартаком".
Дзиов: вообще не держу зла на Рожкова, это же просто игровой момент
Защитник воронежского "Факела" Макс Дзиов высказался о травме, полученной в матче с "Рубином" (2:1).
Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"