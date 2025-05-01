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В "Крыльях Советов" высказались о возможном назначении Лички на пост главного тренера

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов отреагировал на новость о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера самарцев.
Фото: "Чемпионат"
- Появилась новость, что Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов». Фейк», — сказал Пименов корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист работал в команде с 2023 по 2025 год. Под его руководством бело-голубые стали бронзовым призером РПЛ в сезоне-2023/2024. Ранее появилась информация, что Личка может возглавить "Крылья Советов".

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