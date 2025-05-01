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Мирзов - о финансовых проблемах в "Химках": уже привыкли ко всему

Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов поделился мнением о финансовых проблемах в подмосковном клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Мы бетонные, железные, уже привыкли ко всему. Что касается результатов команды, то могли бы быть лучше с таким составом, но каждый раз какие-то факторы влияют на это. Если команда останется в Премьер-Лиге, то будет хорошо, - сказал Мирзов РИА Новости.

Напомним, в апреле игроки "Химок" бойкотировали тренировки и отказывались ехать на игру с "Зенитом" (1:0) из-за задолженностей по зарплате. Президент РПЛ Александр Алаев посетил тренировку подмосковного клуба, после чего игроки отправились на матч с сине-бело-голубыми основным составом. Позже стало известно, что в "Химках" введено внешнее управление.

На данный момент "Химки" идут на 12 месте с 24 очками. В следующем туре подмосковная команда примет на своем поле "Ростов" 4 мая.

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