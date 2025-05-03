«Франк покинул Россию, как и его тренерский штаб. Но я уверен, он еще вернется и поработает в РПЛ. Летом он точно будет востребован. Письмо в ФИФА? Оно уже составлено, но пока не отправляем. Может, все решится по-хорошему», — заявил Селюк «РБ Спорт».
Франк Артига ушел с поста главного тренера «Химок» 14 апреля. Он возглавил команду в июне 2022 года. За время его работы «Химки» сыграли 31 матч: одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и 16 раз проиграли.
После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Агент Артиги: Франк вернется в РПЛ, летом он будет востребован
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента — испанского тренера Франка Артиги, который в апреле покинул подмосковные «Химки».
Фото: ФК "Химки"