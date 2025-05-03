- Результаты – это важнейшая составляющая. Все любят победителей. Но мы на той позиции, на которой мы есть, мы на том месте, где мы находимся. Для нас это вызов, мы его приняли, думаю, через какое-то время можно будет говорить о результатах, - сказал Юрий в эфире шоу "СПАРТАК LIVE" от "Советского спорта", "Рейтинга Букмекеров" и Metaratings.
На данный момент команда Владимира Слишковича занимает 15-ю строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 17 очков в 26 матчах. Оренбуржцы отстают на 6 очков от зоны стыковых матчей. До конца чемпионата осталось 4 тура. "Оренбургу" предстоит встретиться с "Локомотивом", "Химками", "Краснодаром" и "Рубином".
Аракелян - о результатах "Оренбурга": все любят победителей, но мы на той позиции, на которой мы есть,
Заместитель директора "Оренбурга" Юрий Аракелян высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"