- У Антона Миранчука есть определённый талант, за счет которого он может еще долго играть. Ему, как и его брату, надо больше работать над собой. Другого пути для совершенствования не существует, - сказал Сёмин Metaratings.
Напомним, Антон Миранчук перешел в "Сьон" из московского "Локомотива" в 2024 году в качестве свободного агента. В сезоне-2024/25 Антон Миранчук провёл 20 матчей за "Сьон" в Суперлиге Швейцарии, в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.
Сёмин: у Антона Миранчука есть определённый талант, за счет которого он может еще долго играть
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о карьерном пути полузащитника швейцарского "Сьона" Антона Миранчука.
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