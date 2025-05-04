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Рахимов - после поражения "Краснодару": не могу ни в чем упрекнуть "Рубин". Мы играли очень хорошо

Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов дал комментарий после поражения своей команды в матче 27-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Рубин"
"К сожалению, нас достаточно быстро наказали в первом тайме за ошибку: мы получили этот пенальти. Если говорить про весь первый тайм, то было всего три-четыре подхода к нашим воротам. Во втором тайме полностью поменяли игру: вторая половина получилась очень хорошей. Упрекнуть свою команду я ни в чем не могу. Мы играли очень хорошо", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

Казанский "Рубин" 3 мая в гостях в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл с "Краснодаром". Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1.

После этого поражения у команды Рашида Рахимова в активе осталось 39 очков, которые на данный момент позволяют занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Рубин" 11 мая на своем поле сыграет против "Ростова". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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