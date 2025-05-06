- Сашу Беленова знаю хорошо, его игровой уровень понимаю. Да, почва под слухами есть, а срастется или нет – посмотрим. Если Давид Волк или Тимур Магомедов уходят, было бы хорошо, чтобы Беленов перешел к нам, он был бы дядькой для наших молодых ребят.
Ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинскому "Динамо" интересен голкипер "Факела" Александр Беленов.
Беленов выступает за воронежскую команду с лета 2023 года, перейдя из "Рубина" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь сыграл в 13 матчах, пропустил 19 голов и трижды оставил ворота "сухими". Контракт футболиста истекает в конце июня. В сентябре Беленову исполнится 39 лет.
Источник: "Матч ТВ"
"Почва под слухами есть". Газизов высказался о возможном переходе Беленова в "Динамо" Мх
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к вратарю "Факела" Александру Беленову.
Фото: ФК "Факел"