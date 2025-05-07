"В руководстве "Спартака" сидят очень умные люди. Станкович работает только с июня прошлого года, и вы хотите, чтобы он сразу стал чемпионом? Так не бывает. Продление контракта с тренером – это нормальное явление, тем более команда играет достаточно хорошо, уверенно", – сказал Кавазашвили "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" думает над продлением контракта с Деяном Станковичем. Нынешнее соглашение с сербским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают четвертое место в Российской Премьер-Лиге после 27 туров и вышли в финал Кубка России в Пути регионов.
Кавазашвили поддержал решение "Спартака" по Станковичу: команда играет уверенно
Футбольный эксперт Анзор Кавазашвили поддержал решение "Спартака" продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: "Чемпионат"