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Кавазашвили поддержал решение "Спартака" по Станковичу: команда играет уверенно

Футбольный эксперт Анзор Кавазашвили поддержал решение "Спартака" продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: "Чемпионат"
"В руководстве "Спартака" сидят очень умные люди. Станкович работает только с июня прошлого года, и вы хотите, чтобы он сразу стал чемпионом? Так не бывает. Продление контракта с тренером – это нормальное явление, тем более команда играет достаточно хорошо, уверенно", – сказал Кавазашвили "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" думает над продлением контракта с Деяном Станковичем. Нынешнее соглашение с сербским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают четвертое место в Российской Премьер-Лиге после 27 туров и вышли в финал Кубка России в Пути регионов.

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